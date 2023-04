Eleringi juht Taavi Veskimägi paneb ameti maha

„Oli see vast sõit! Mul on olnud privileeg töötada 14 aastat Eleringis, mille tegevuse tähendus ühiskonnas on niivõrd selge – hoida Eesti kodudes tuled põlemas ja toad soojad. Oleme selle ülesandega saanud hästi hakkama, Eleringi elektri ja gaasivõrgu töökindlus on olnud suurepärane. Kuid selleks, et püsida vaimselt vormis, tuleb esitada endale uusi väljakutseid ja mitte karta muutusi. Olen seda pidanud alati oluliseks, seda nii rahandusministeeriumist Res Publica erakonda moodustama asudes kui riigikogust lahkudes, kui asusin vedama põhivõrgu eraldamist Eesti Energiast,“ kirjutas Veskimägi.

„Eleringist ei saa lahkuda, kui on risk tarbija energiavarustuskindlusele. Hea meel on öelda, et kõik 2022. aasta talvel täiemahulise sõja puhkemise järgselt planeeritud täiendavad tegevused Eesti elektri- ja gaasi varustuskindluse tagamiseks on ellu viidud, energiaturg on rahunenud ja meie jaoks kõige olulisem, sünkroniseerimise projekt, kulgeb plaanipäraselt, rahastamine on tagatud ja suurhanked lepingutes. Seega on hetkel õige ajaaken lahkuda. Olen alati proovinud selliselt juhtida, et meeskond oleks võimeline ilma minuta edasi minema. Ja nüüd saavad head kolleegid seda teha. Kalle Kilk juhatuse esimehena ja Erkki Sapp juhatuse uue liikmena on parim kompetents, mis selles valdkonnas Eestis on. Eleringis võiks töötada pensionini. Alati on huvitav! Sünkroniseerimise projekt on veel töös, aga uus suuremahuline projekt Läänemere merevõrgu arendamise näol seisab juba ees. Energiasüsteem on muutuses ja Elering selle muutuse keskel.“

Ta lisas: „Tahan tänada oma kolleege ja kõiki partnereid, kes on aidanud saavutada seatud eesmärke ning on teinud oma tööd vastutustundlikult ja pühendunult, olles samaaegselt avatud muutustele. Tegin endale aruande selle 14 aasta jooksul Eleringis tehtust. Et jääks märk maha. Seda nimekirja vaadates tundub mulle, et see ei ole olnud raisatud aeg.“

Eleringi nõukogu esimees Timo Rajala tänas Veskimäge tehtud töö eest. „Veskimägi suutis iseseisva ettevõttena luua elektri- ja gaasisüsteemihalduri, mis on suutnud järjest realiseerida kõik kaalukad energiaturu ja taristuprojektid ka väga keerukates tingimustes, muutes sellega Eleringi üle-euroopaliselt nähtavaks edulooks. Eleringi nõukogu on Veskimägi juhina alati väga kõrgelt hinnanud ning soovime talle igati edu järgmisel eluetapil,” sõnas ta.

Nõukogu nimetas kuni 2024. aasta lõpuni, kuni kehtivad senised juhatuse volitused, juhatuse esimeheks senise juhatuse liikme Kalle Kilgi, ja kuna Veskimägi kattis juhatuses energiaturgude ja juhtimiskeskuse teemasid, siis otsustas tuua juhatuse liikmeks Eleringi senise energiaturgude osakonna juhataja Erkki Sappi.

Kliimaminister Kristen Michal tänas Taavi Veskimäge pika ja pühendunud panustamise eest Eesti energeetilise julgeoleku tagamisse. „Aastad läksid kiiresti ja Taaviga koos kasvas ka Elering, kuid mis kõige olulisem – riik ja rahvas võisid alati kindlad olla, et mistahes väljakutseteks seatakse ennast valmis. Uuele juhile Kalle Kilgile ja juhatuse liikmele Erkki Sappile soovin edu. Kingad, mida täita, on suured, sest ootused teenusele nagu ka riskid maailmas on kasvanud. Vaikset aega tulemas ei ole, ees ootab Mandri-Euroopa võrguga sünkroniseerimine ning taastuvenergeetika buumis on võtmeroll võrguühenduste kvaliteedil ja kättesaadavusel,“ rääkis Michal.