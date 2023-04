NIMETAMISKOMITEE | Nemad hakkavad otsima helgemaid päid riigi ärisid vedama

Nimetamiskomitee ülesanne on pakkuda välja kandidaate riigi äriühingute nõukogudesse. Komitee loomise taga on lootus, et seeläbi väheneb riigi äriühingutes poliitiline mõju. Vana komitee volitused lõppesid juba jaanuaris, uut eelmine valitsus kinnitada ei suutnud, sest probleem tekkis ühe Isamaa esitatud kandidaadiga. Koalitsioon on vahepeal muutunud, Isamaa asemel saab kandidaadi valitsusele kinnitamiseks esitada Eesti 200. Kes olid ja on aga ülejäänud kolm kandidaati komiteesse?