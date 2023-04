Riigikontrolli hinnangul on ministeeriumitel raskusi riigikaitselisteks kriisideks valmistumisega. Siseministeerium: vajame lisaraha

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul osundab riigikontrolli ülevaade samadele väljakutsekohtadele, millele siseministeerium on aastaid viidanud – riigikaitselisteks, aga ka laiemalt kriisideks pole valmisolekutaset praeguse baaseelarvega võimalik tõsta ja püsirahastuse vajadus on möödapääsmatu. „Riigikaitseliste võimete arendamiseks ei piisa kitsaskohtade markeerimisest, vaid selleks peab olema ka vajalik raha, mis saab tulla kas baasrahastuse kasvatamisest või olemasoleva rahastuse arvelt. Viimane ei ole minu hinnangul variant, sest see saaks tähendada ainult personali ja pakutavate teenuste vähendamist. Sisuliselt tuleks riigikaitselised eesmärgid täita meie igapäevase siseturvalisuse arvelt. Kriisivalmidus on muidugi oluline – keegi selles ju ei kahtle. Aga see ei saa tulla meie igapäevase turvalisuse – politseinike, päästjate ja häirekeskuse päästekorraldajate arvelt. Meie valitsemisala personali suurus on juba lihvitud viimase piirini – 15 aastaga on siseturvalisuse valdkonnas töötajate arv vähenenud ligi 2100 inimese võrra, see tähendab enam kui viiendiku ulatuses. Kahjuks on see tulnud eelkõige just maapiirkondade ja ennetustegevuste arvelt, millel on pikas perspektiivis meie kogukondade igapäevasele turvalisusele ja heaolule ülimalt negatiivne mõju,“ rääkis Läänemets.