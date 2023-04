Riigikontroll: ministeeriumitel on raskusi riigikaitselisteks kriisideks valmistumisega

Kuigi riigikaitseseaduses on varude kogumine pandud asutustele kohustuseks, on see kohustus lahti kirjutamata. Õigusaktid ei täpsusta, kui suured need varud olema peavad ja kui kaua peaksid asutused oma varudega toime tulema. Vaid Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas on elutähtsate teenuste osutajate jaoks kehtestatud ministri määrusega nõue tagada 72 tunniks tegevuse jätkamiseks vajalikud varud.

Mitme käsitletud ministeeriumi valitsemisalas oli määratlemata riigikaitseliste ametikohtade koguvajadus ehk see, kui palju ja mille jaoks neid kohti vaja on. Mõningates riigikaitseülesandeid täitvates asutustes on senini teadmatust, mis ülesanded võivad riigikaitselisel ametikohal olijal olla ning millised on vastava staatusega kaasnevad kohustused ja piirangud. Seepärast ei saanud ka auditis hinnata, kas ettenähtud ja täidetud ametikohtade arv on piisav, et riigikaitseülesandeid edukalt täita.

Riigikontroll leiab, et riigikaitseliste ameti- ja töökohtade vajadust peab analüüsima regulaarselt. Ameti- ja töökohtade hulk peab vastama ohuhinnangutele ja kokkulepitud stsenaariumitele. Samas on kriisiõppustel ilmnenud probleemina inimeste reservi puudus.

Inimressurssi puudutavate küsimustega on auditeeritutest kõige rohkem jõudnud tegeleda kaitseministeerium. Ka siseministeerium, kelle valitsemisalas on kriisi ajal suur vajadus inimeste asendamiseks, on inimeste reservi suuruse jõudnud läbi mõelda. Riigikaitseliste ameti- ja töökohtade määramine ja nende täitmine on küll vaid üks võimalus, kuidas tagada kriisi ajaks asutustele piisaval arvul inimesi, kuid loodud ametikohtade täitmata jätmisel ei saa olla kindel, et vastavad inimesed on valmis oma tööülesandeid täitma ka kriisi ajal.

Riigikontroll soovitab riigisekretäril võtta senisest suurem roll valitsemisalade ühiste ja läbivate riigikaitseliste võimelünkade tutvustamisel Vabariigi Valitsusele. Näiteks peaksid need puudused olema Vabariigi Valitsuses arutusel riigikaitse arengukava kinnitamisel. Ka teiste valdkondlike arengukavade menetlemisel tuleks riigikantseleil pöörata senisest enam tähelepanu seostele riigikaitsega.

Riigikontroll soovitab riigisekretäril koostöös ministeeriumidega leppida kokku ühistes põhimõtetes asutuste varude loomisel. Kõikides valitsemisalades tuleks saavutada ühine arusaam, kui pikaks ajaks tuleks asutustel luua endale tavapäraseid varusid (nt toit, vesi, kütus).

Riigikontroll soovitab kõikidel ministritel analüüsida valitsemisala riigikaitseliste ameti- ja töökohtade vajadust ning sellest tulenevalt määrata juba konkreetsetele ameti- ja töökohtadele ka inimesed. Tulenevalt ministeeriumide valitsemisalade puudujääkidest tegi riigikontroll konkreetsetele ministritele erinevatel teemadel ka mitmeid spetsiifilisemaid soovitusi.