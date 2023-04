Seitse tööriista, mis aitavad ohjata arvutikasutust

Sotsiaalmeedia ning arvuti ja nutiseadmete kasutamine on viimase kolme kuu jooksul teinud hüppelise tõusu ning 2023. aasta märtsiks on esimesed statistilised andmed nutisõltuvuse kohta olemas. 15. märtsi seisuga kasutas _USA-s pea 60,4 miljonit majapidamist nutiseadet. See on kolm protsenti rohkem, kui eelmisel aastal (57,4 miljonit). Moneyzine.com veebileht toob välja selle kevade populaarseimad majapidamismasinad, mis on vahetunud Smart+ stiilis toodete vastu. Enam ei piirduta tarkade telekate tootmisega, Bluetoothi vahendusel toimivad nüüdseks ka kohvimasinad, saunakerised ja muud tarbemasinad kodumajapidamises. Netisõltuvuse kohta leidub statistilist andmestikku nii Ameerika kui ka Euroopa kohta.