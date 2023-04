OTSEBLOGI | ÜRO juht: ülemaailmne koostöö on suurima surve all alates teisest maailmasõjast. Rünnakus Kupjanski muuseumile hukkus vähemalt kaks inimest

Peaminister Kaja Kallas rõhutas, et Venemaa on valmistunud juba ammu pikaks vastasseisuks vaba maailmaga ja on aeg, et selleks oleksime valmis ka meie. „Mõistame Poolaga ühiselt, et muutunud julgeolekuolukord nõuab seda, et me kõik teeksime rohkem nii oma individuaalse kui kollektiivse julgeoleku tugevdamiseks. Eesti ja Poola on märkimisväärselt tõstnud kaitsekulutusi ning arendavad jõuliselt enda kaitsevõimet,“ ütles Kallas. „Samuti on väga oluline, et eelmisel aastal NATO Madridi tippkohtumisel kokkulepitu kiiresti ellu viiakse,“ ütle Kallas. „Eesti seisukoht on, et NATO uued kaitseplaanid peavad saama kinnitatud Vilniuse tippkohtumiseks ja need peavad olema tagatud vajalike vägede ning võimetega,“ lisas Kallas.