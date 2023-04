OTSEBLOGI | ÜRO juht: ülemaailmne koostöö on suurima surve all alates teisest maailmasõjast

President Volodõmõr Zelenskõi ütles intervjuus Al Arabiale, et Ukraina ei saa loobuda Bahmuti kaitsmisest, kuna selle vallutamine Venemaa vägede poolt võib anda neile hüppelaua Kramatorski ja Slovjanski suunas edasiliikumiseks. „Meil on võimatu loobuda Bahmutist, sest see laiendaks lahingurinnet ja annaks Vene vägedele ja Wagnerile võimaluse haarata rohkem meie maid.“