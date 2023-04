ÕHTULEHT UKRAINAS | Millest unistab Zelenskõi? Mida lubab Kallas sõtta kistud riigile? Rahutu öö huikavas rongis

Traditsioone murdvalt ei teinud pärast riigikogu valimisi vastse võimuliidu juht esimest välisvisiiti mõnda naaberriiki. Peaminister Kaja Kallas käis hoopis Ukrainas ning julgustas sõtta kistud rahvast, et neil on olemas kõik vajalik, et avada uksi euroliitu ja NATOsse.