SÕJAKOKKUVÕTE | Hiina saadiku kahtlane avaldus

Suursaadik Lu Shaye (pildil) väitis, et pärast Nõukogude Liidu lagunemist „tekkinud riikidel ei ole rahvusvahelise õiguse alusel tegelikku staatust, kuna puudub rahvusvaheline leping, mis kinnitaks nende staatust suveräänsete riikidena“. Hiina välisministeerium teatas esmaspäeval, et suursaadik Lu sõnavõtt endiste Nõukogude riikide suveräänsuse kohta ei esinda Hiina valitsuse ametlikku seisukohta. Eesti välisministeerium kutsus esmaspäeval vaibale Hiina saatkonna asjuri Meng Jianhua . Reuters kirjutab, et ka Pariisis asuv saatkond andis välja avalduse, milles rõhutas, et tegemist oli suursaadik Lu isikliku arvamusega.

The Moscow Times kirjutab, et Wagneri palgasõdurite juht Jevgeni Prigožin teatas, et Bahmutis võitlevad väed hakkavad vastaseid tapma, mitte enam vangi võtma. Prigožin reageeris nimelt pühapäeval ühele Wagneriga seotud Telegrami-kanali postitusele, mis väidab kujutavat kaht ukrainlast, kes Vene sõjavangi maha lasevad. Selle video ehtsust pole aga kuidagi võimalik tõestada. Igal juhul ärritas see „Putini kokka“ sedavõrd, et ta käratas: „Tapame kõik lahinguväljal maha! Ärge enam sõjavange võtke!“