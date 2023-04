JUHTKIRI | Kas kuidagi pole võimalik seda mõnitust lõpetada?

Ta oli väga häiritud, kui seletasime: kuluhüvitised, kütusekaardid ja muu palgalisa pole vargus, vaid osa riigikogulase tööhüvedest. Eriti tülgastavalt mõjub selles kontekstis ühe riigikogulase kähvamine bensiiniskandaalis: „Mis, ma pean oma raha eest sõitma või?“ No aga sinu valijad küll peavad oma autoga tööl käimise palgast kinni maksma, olgu töökoht või teises linnas. Palk ongi ju selleks, et oma kulud tasa saada. Kui tasu tundub seal Toompeal väike, siis meenutaks, et sinna ei peaks mindama palga ja hüvitiste pärast, vaid vastupandamatust tahtmisest midagi tõesti ära teha.

Klassikaline ettekääne „kohtumine valijatega“ kõlab tänapäeva moodsaid sidekanaleid arvestades õõnsalt. Õhtulehes avaldatud viimase tööpäeva kütusehulk eeldaks, et osa rahvasaadikuid peab rändriigikogu, kus peatumata inimesi autoaknast tervitada.

Ka ei päde ettekääne, et kaugemalt tulija on ebavõrdsemas seisus. Riigikogulase palk 5406 eurot ja 82 senti on piisavalt suur, et selliseid kulusid katta. Eesti on väike riik ning kinnisvara ja muu vajaliku hinnad on sellise sissetuleku juures enam kui taskukohased. Sellest hoolimata käib äge skeemitamine igal võimalikul rindel – kinnisvara, restoran, transport jne. Seetõttu kaotati aastal 2007 ka riigikogu esindajate puhkus, kuna sel ajal hüvitisi kasutada ei saa.