Välisministeerium kutsus välja Hiina asjuri Eestis

Välisministeeriumi Aasia, Vaikse ookeani piirkonna, Lähis-Ida ja Aafrika osakonna peadirektor Kristi Karelsohn küsis asjurilt selgitusi ning ütles, et isegi kui tegemist oli saadik Lu isikliku seisukohaga, on tegu Hiina ametliku esindajaga. „Loodame, et Hiina esindajad hoiduvad edaspidi selliste seisukohtade avaldamisest,“ lausus Karelsohn. „Usume, et tegemist on üksiku intsidendiga ning loodame, et see ei kahjusta Eesti ja Hiina suhteid,“ sõnas Karelsohn ning lisas, et meil oli heameel näha Hiina välisministeeriumi pressiesindaja avalikku selgitust ning kinnitust selle kohta, et Hiina ametlik seisukoht ei ole muutunud ja Hiina valitsus tunnustab meie staatust suveräänse riigina.