GALERII | Kaja Kallase esimene välisvisiit on sümboolne – sõjas vaevlevasse Ukrainasse

Kaja Kallas kinnitab, et sõnumites, mille Eesti Ukrainasse viib, pole midagi uut: Venemaa tuleb agressioonikuritegude eest vastutusele võtta ja Ukrainat tuleb aidata NATOga liitumisel. „Me ei saa poolteist kuud enne Nato tippkohtumist teha nägu, et Ukraina liitumisavaldust ei eksisteeri,“ rõhutas Kallas ja lisas: „Ootame, et Ukraina väga aktiivselt jagaks meie kaitseväega oma kogemusi võitlusväljalt.“