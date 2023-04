Politsei otsib Tallinnas kadunud 30aastast Vsevolodi

Mehe lähedane pöördus 21. aprillil politsei poole, et Vsevolod ei ole Tallinnas Mustamäel asuvasse elukohta tagasi naasnud ning mobiiltelefon on välja lülitatud. Viimane kontakt oli lähedastel Vsevolodiga 20. aprillil kella 18 paiku. Politsei on kontrollinud erinevaid asukohti, haiglaid ja suhelnud tuttavatega, kuid seni ei ole õnnestunud meest leida. Lähedaste sõnul pidi ta minema 21. aprilli hommikul Võrumaale sugulase juurde, kuid ka sinna ei ole ta jõudnud.

Vsevolod on 180 cm pikk, kõhna kehaehitusega, kiilakas ja ta kannab prille. Tal võib seljas olla musta värvi jope ja teksapüksid. Jalas on tal tumerohelist värvi sportlikud jalanõud. Tal on kaasas ID-kaart ja mobiiltelefon, kuid see on välja lülitatud.