REPLIIK | EESTI JA SOOME SEKSUOLOOGID: abieluvõrdsus on vajalik, et lapsed saaksid üles kasvada õnnelikus perekonnas

Õhtuleht palus valitsuse plaanitavat abieluvõrdsust kommenteerida Eesti ja Soome seksuoloogidel Rita Holmil ja Tiina Vilponeni, kes leidsid, et abieluvõrdsuse üheks tagajärjeks on õnnelikumad pered ja veel õnnelikumad lapsed. Soomest, kus abieluvõrdsus on alates 2017. aastast, tõi Vilponen välja, et muutus tuletas rahvale ja poliitikutele meelde, kuidas inimeste argipäeva peaks rohkem arvesse võtma.