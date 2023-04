FOTOD | President Karis Lätis: koos saame olla suuremad

President Karise sõnul peab olema eesmärgiks mugavam andmevahetus Läti ja Eesti andmesüsteemide vahel. „Pinnas on selle tarvis soodne. Eriti arvestades, et Eesti, Läti ja ka Leedu tarkvarasüsteemid toetavad üksteise ID-kaarte ja digiallkirju,“ ütles ta ja märkis, et Eesti ja Läti on samm-sammult aastate jooksul oma digitaalseid ühiskondi üles ehitanud. „See on muutnud asjaajamise lihtsamaks ja sujuvamaks ning toonud inimestele reaalset kasu. Hoiame kokku aega ja raha.“

Kõneledes Venemaa vallutussõjast Ukraina vastu ütles president Karis, et kaalul ei ole ainult Ukraina saatus, vaid tulevane julgeolekukorraldus laiemalt. „Kaalul on see, millises maailmas me tulevikus elame,“ ütles Eesti president. „Tegutseme koos, et Ukrainat ründav kurjus saaks tagasi löödud. Teeme tööd, et meie ühiskonnad ja partnerid oleksid jätkuvalt erksad ja Ukraina kõrval ning kahtlevad riigid tajuksid, et Venemaa agressioonis on mängus ka nende eneste saatus,“ lisas ta. Eesti riigipea sõnul saadab meid edu üksnes siis, kui vaba maailm on jätkuvalt ja vääramatult ühtne. Kui pinnale jääb õiglus ning kui oleme selle tagamisel järjekindlad ja väsimatud.