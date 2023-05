INTSESTI KOGENUD NAINE: „Süü ja häbi ei ole enam minu omad.“

„Minu elu esimesed mälestused on samast ajast, kui minu mälestused väärkohtlemisest,“ räägib Virge (32). Ta arvab, et need mälestused on tal ajast, kui ta oli nelja-aastane ja lõppesid, kui ta sai umbes seitsmeseks. Tema kaitsmiseks on loos nimi muudetud.