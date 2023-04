SIRJE POTISEPP | Trendiks taimsete toodete lisandumine ning suhkrusisalduse vähenemine. Džinnist on saamas Eesti rahvusjook

Ühtekokku osales sel aastal tootekonkursil Eesti Parim Toiduaine 137 Eesti toiduainet ja jooki 50 ettevõtetelt: 25 suurettevõtet esitasid konkursile 87 toodet ning 25 väikest piirkondlikku tootjat saatsid hindamisele 50 toodet. Sellest proportsioonist näeme, et väiketootjad on viimasel aastal pühendanud väga palju tööd ja aega tootearendusele, suurtootjatele üsnagi järgi jõudes, mille üle on mul ainult hea meel!