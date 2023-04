SMUULI OHVRITELE MÕTLETE? | Riina Solman: küüditaja on nüüd võitja. Soovin, et räägitud saaks lood ka eludest, mis jäid küüditamise tõttu elamata

Üldjuhul ei soovi ma loomeliitude tegemistesse oma nina pista, kuid ei saa mitte vaiki olla Eesti Kirjanike Liidu otsuse osas jätta Juhan Smuuli bareljeef oma maja edasi „kaunistama“. See sõna olgu siin jutumärkides, sest majast mööda minnes tuleb alati meelde, et tegu on austusavaldusega isikule, kes küüditas oma rahvast.