OTSEBLOGI | Venemaa ründas Harkivit

Ukraina peab saama oluliselt rohkem sõjalist toetust, kui liitlased on seni pakkunud, et Venemaa agressioonile vastu panna, ütles Ukraina asevälisminister Andri Melnõk. Ta kutsus Ukraina partnereid üles „ületama kõik kunstlikud punased jooned“ ja eraldama 1% SKTst Ukraina relvade tarnimiseks.

Venemaa Belgorodi linnast evakueeriti laupäeval umbes 3000 inimest pärast seda, kui neljapäeva hilisõhtul leiti pomm piirkonnast, kuhu Vene sõjalennuk lõhkeaine alla viskas.

Venemaa regulaarväed ja erasõjaväekompanii Wagner võitlejad alustavad Ukraina rindeülemate sõnul katkematuid rünnakuid idaosas asuvale Bahmuti linnale.

Ühendkuningriik väidab, et Moskva on hädas sõja õigustamisega, kuna Wagneri juht seab kahtluse alla väite, et ukrainlased on natsid. Ühendkuningriigi kaitseministeerium avaldas 22. aprilliks oma luureandmete värskenduse, öeldes, et Venemaa püüab säilitada järjepidevust Ukraina sõja õigustamiseks kasutatud põhinarratiivis: sissetung sarnaneb Nõukogude kogemusega Teise maailmasõja ajal.

Ukraina operatiivjuhatus teatas, et Mustal merel on lahinguvalmiduses 11 Vene sõjalaeva, sealhulgas kaks allveelaeva, mis on relvastatud tiibrakettidega Kalibr.

Venemaa teatas uudisteagentuuri Tass vahendusel, et saadab Saksa diplomaadid välja, kättemaksuks vene diplomaatide Berliinist koju saatmise eest.