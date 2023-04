OTSEBLOGI | Stoltenberg usub Ukraina vastupealetungi edukust

„Kõik NATO liitlased on kokku leppinud, et Ukrainast saab lõpuks alliansi liige, kuid praegu on põhitähelepanu suunatud sellele, et riik alistaks Venemaa,“ ütles NATO peasekretär Jens Stoltenberg reedel Ramsteini kohtumise eel. Ukraina presidendi kantselei kinnitas, et Volodõmõr Zelenskõi osaleb juulis Vilniuses toimuvad NATO tippkohtumisel.