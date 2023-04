Kaitseväepõlgurid said kohtus karistuse kätte: ühele 640 eurot trahvi, teisele üldkasuliku töö

Kaitseressursside amet (KRA) määras Arnoldile 640eurose rahatrahvi, kuna ta ei ilmunud määratud ajal ajateenistusse. Arnoldi esindaja kaebas KRA otsuse Harju maakohtusse, kes jättis kaebuse rahuldamata. Kohus jättis kohtuvälise menetleja otsuse sisuliselt muumata, kuid määras, et Arnold võib rahatrahvi tasuda ositi nelja kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest igakuise maksega mitte vähem kui 160 eurot, teatas Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane.

Viru maakohus arutas Siimu asja, kes Viru maakohtu pressiesindaja Kristi Ehrlichi sõnul jättis süüdistuse kohaselt kahel korral ilmumata õppekogunemisele ja ühele lisaõppekogunemisele. Samuti on tal tasumata temale karistusena määratud rahatrahv. Viru maakohus tunnistas Siimu väärteo toimepanemises süüdi ja mõistis talle karistuseks 15 päeva aresti. See asendati 15 tunni üldkasuliku tööga, mille tegemise tähtajaks määrati kaks kuud.