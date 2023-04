REPLIIK | LIISA PAKOSTA: abieluvõrdsuses keegi millestki ilma ei jää, vaid ligimesearmastuses hinnatakse inimesi ühtviisi väärtuslikeks

Abieluvõrdsus jõustus esmakordselt 1924, mil abikaasad said omavahel võrdseteks. Tegemist oli soo mõttes väga suure muudatusega. Siis olid ka osad inimesed pahased traditsioonide lõhkumise pärast. Ega lahutamisõiguse laiendamisega ka kõik päri olnud. Abikaasade varalahusus lükkas leivad veel rohkem eri kappidesse, kui see mitteabiellunutel ongi. Sellistes asjades on muretsemised arusaadavad, sest pereelu püsivus on inimese jaoks väga oluline.