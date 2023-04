Reitelmann: tankisin maksumaksja rahaga 300 euro eest kütust sirge seljaga

Reitelmann tõdeb, et riigikogu liikme volituste viimasel päeval ta tööd ei teinud. Ta põhjendab 234 liitri tankimist sellega, et nelja aasta jooksul tankis ta saadikutöö tegemiseks oma palgast palju suurema summa eest.

„Kodukord näeb ette riigikogu saadikutele teatud kulutuste kompenseerimist. Need kuluartiklid on tekitanud palju segadust ja meediakära ent enamasti on kõik olnud reeglite piires ja seaduslikud. Vahel on olnud ka möödalaskmisi, kuid saadikud on sedavõrd osavad oma kuluhüvitisi kasutama, et mõned teevad seda pea viimase sendini. Minu abikaasa imestas ikka, kui rääkisin kuu kokkuvõtet lugedes, et näe, suutsin umbes 1000 ära kukutada kõigest paarsada,“ kirjutab Reitelmann, väites, et jättis hüvitisi 70-80% ulatuses kasutamata. (Reaalsuses kulutas ta nt. 2022. aastal 14 922 eurot. Maksimum, mida saab kulutada, oli 16 776 eurot - toim.)

„Autot liisisin oma palga eest, põhiline kulu oligi kütus, mis on kallis ja mida kulub palju, sest saadikud sõidavad ikka väga palju ringi üle riigi. Saadikutel on võimalik hüvitisest maksta auto liisingut, soetada iga kahe aasta tagant uus iPad ja kaunikujuline nutiteelefon, osta kingitusi ja lõunatada kallites restoranides nagu seda tegi hiljuti Ivi Eenmaa hotellis „Telegraaf“ (kulu 4000€) ja keegi ei imestanud,“ näitab Reitelmann kirjutises hoopis teiste poole näpuga.

„Võime siin arutleda, kas autode liisimine on eetiline või mitte. Kui see on aga reeglitega lubatud, ei ole vaja vinguda. Kas autokütuse ost viimasel tööpäeval oli ebaeetilisem, kui viimase liisingumakse tasumine? Ei olnud. Reeglid lubavad,“ tõdeb ta.

Reitelmann tõdeb, et praegune olukord kuluhüvitiste kohapealt on piisavalt mugav, et seda edasi tarvitada. „Hüvitiste muutmisest räägitakse iga Riigikogu koosseisu ajal mitu korda ent kui juhatusse jõuavad konkreetsed ettepanekud, jäävad need alati toppama. Tänane kord on piisavalt segane ja erakondadele mugav, et seda edasi tarvitada. On räägitud saadiku palga suurendamisest hüvitise võrra ning selle läbi kalli kuluhüvitiste administreerimise lõpetamisest, kuid pelk mõte, et Riigikogu saadiku palk suureneb, tundub igale populistlikule poliitikule suitsiidne. Seda on raske pööblile maha müüa vaatamata, et nagunii saavad saadikud, kes on osavamad, oma raha moel või teisel.“