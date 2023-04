VIISAKAS TRUMP? Ron DeSantis palub maskid maha võtta ja mitte öelda „gei“

Kuigi paljud poliitikavaatlejad eeldavad seda, pole DeSantis seni veel ametlikult teatanud oma osalusest võistlustules vabariiklaste kandidaadi kohale, seda järgmise aasta Ameerika presidendivalimistel. Seevastu on ta viimastel päevadel pidanud tundma pettumust, sest isegi mitmed tema senised liitlased on avaldanud ikkagi Trumpile poolehoidu. Hoolimata sellest, et too sai kaela kriminaalsüüdistuse ning mõned peavad teda vastuoluliseks, parketikõlbmatuks, parteile kaotuse toonuks. „Tugevate vabariiklastena peame taastama oma riigis seaduse, korra ja õigluse – president Trumpi juhtimise all oli Ameerika kindlam, turvalisem ja jõukam,“ vahendab The Guardian Florida rahvasaadiku John Rutherfordi pöördumist.