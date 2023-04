SEISUKOHT | Reitelmann – see on minu raha!

Viimasel tööpäeval tankisid riigikogu liikmed oma autode paakidesse ja jumal teab kuhu 2557 euro eest kütust. Eriti ülbe on endise parlamendiliikme Urmas Reitelmanni (EKRE) käitumine, kes tankis vaid mõned tunnid enne riigikogu volituste lõppemist Riisiperes 340 euro eest 243 liitrit diislit. Selgituste asemel saatis Reitelmann teda küsitlenud ajakirjaniku p***e ja sõimas, et mis see tema asi on. On ikka küll. Reitelmann – see raha, mille sina paaki ajasid, oli minu raha – minu töö ja vaevaga teenitud raha, mille riik iga kuu maksudena kokku kogub, et maksta maksumaksja ehk minu heakskiidul muuseas riigikogulastele ja õpetajatele palka. Seda raha ei usaldatud sulle selleks, et sa saaksid lõbusõite teha – need peaksid suutma tasuda ikka oma palgast.