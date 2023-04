JUHTKIRI | Pea silmas tuletõrjevahendeid

Seekord läks isegi hästi, vähemalt restoranil. „Oleme majas ainsad, kes ei saanud kannatada,“ on üks La Dolce Vita restorani omanikest, Danilo Venturini, meediale juba öelda jõudnud. Isegi toit külmkapis jäi puutumata! Alati nii hästi ei lähe. 1926. aastal põles Nõmmel maani maha Naaritsa restoran. Ei aidanud seegi, et kõrts asus otse pritsimaja kõrval.

Tuleroaks on läinud nii vabrikuid kui ka kirikuid, kuid iga-aastase statistika järgi võib öelda, et kõige hullem on tänavu veel ees – alanud on kulupõlengute aeg. Juba vaid sel nädalal sai päästeteenistus ühe päeva jooksul 20 teadet kulupõlengute kohta.