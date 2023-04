KAS JÄÄ HAKKAB LÕPUKS LIIKUMA? Riigikogu esimees lubab hüvitise teema ette võtta

Riigikogu värske esimees Lauri Hussar lubab, et parlamendi juhatus arutab Õhtulehe paljastuste järel riigikogulastele kütuselimiidi kehtestamist. „Kütusekaart ja kuluhüvitised ei ole mingi privileeg, need on mõeldud reaalselt tööga seotud kuludeks.“