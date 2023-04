SUUR RÖÖV: Toronto lennujaamast pandi pihta konteineritäis kulda

Kohalike ametnike sõnul varastati esmaspäeval enam kui 20 miljoni Kanada dollari (u 13,5 miljoni euro) väärtuses kulda ja muid väärisesemeid. Kallihinnaline konteiner saabus lennujaama õhtul ja transporditi seejärel laohoonesse. Politsei usub, et vargus toimus just seal. Juhtumiga tegelev inspektor Stephen Duivesteyn ütles, et nende meeskond uurib igat võimalust. Tema sõnul oli esmaspäeval toimunud rööv äärmiselt haruldane.