Tallinna ümbruses levib masuudihais. Keskkonnaamet lubab piirnorme kontrollida

Tallinna lahe äärsete alade elanikud on häiritud vastikust kirbest haisust, mis tuleb mere pealt. Ehkki säärane lõhn – mõne inimese sõnul gaasi, toornafta, masuudi või kütuse hais – on pigem tavaline, siis viimasel ajal levib see harukordselt tihti.