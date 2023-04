PAKS LAPS, ILUS LAPS? „Last ei pea dieedil hoidma, vaid talle tuleb pakkuda tervislikku toitu!"

Kas ülekaalulise lapse dieedil hoidmine on hea mõte? Ning kuidas teha nii, et see ei mõjutaks lapse mina-pilti ega tekitaks psühholoogilisi häireid? „Suunates last enam liikuma, kombineerides teadlikult tema toidukordi, ei ole vajadust rääkida dieedist kui piiravast toitumisviisist,“ tõdeb toitumisnõustaja ja tervisejuht Enel Vesiaid.