KIUSUPUNN VÕI KARM ÜLEMUS? Suurbritannia asepeaminister Dominic Raab lahkus alluvate süüdistuste tõttu ametist

Suurbritannia asepeaminister ja justiitsminister Dominic Raab esitas reedel lahkumisavalduse. Teadaolevalt on Raabi käik seotud siseuurimisega, mis toetus mitmetele tema vastu esitatud avaldustele seoses tööalase kiusamisega. Ise karmikäelise poliitikuna tuntud eksminister end süüdi ei tunne ning arvab, et „kiusamise lävi“ on langetatud liiga madalale.