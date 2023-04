GALERII | President Karis veteranipäeva eel: missioonisõdurite hoidmine on Eesti riigi aukohustus

„Hoidkem meeles, et veteranid on meie kõrval iga päev. Nad on meie naabrid kortermajas, kaaslased trammivagunis või kohviku kõrvallauas, toovad koos meiega oma lapsi koolipinki. Need tavalised, ent samas nii erilised inimesed võivad olla meie jaoks igapäevaselt märkamatud – aga nad on olemas. Oma uhkuse ja muredega, oma teadmiste ja kogemustega, oma tugeva kaitsetahtega Eestit jälle kaitsta,“ ütles president Karis.

„Mulle ei meeldi suured sõnad, aga nüüd ütlen ma küll, et veteranide vaprus, ühtehoidmine ja pühendumine oma riigi teenimisse on imetlusväärne ja eeskuju paljudele. Ka mulle,“ ütles riigipea.

„Teie olete kinnituseks sellele, et Eesti riigikaitsemudel töötab, et meil on tahe ja ka võimekus seista ohtudele vastu, teha seda koos liitlastega ja olla ise sitked,“ sõnas president Karis kaitseväelastele. „Veteranid, kes endiselt Kaitseväes, reservis või Kaitseliidus annavad oma panuse, on meie riigikaitse tugev selgroog. Just tänu teile mõistavad meie liitlasedki Eesti julgeolekut rohkem ja paremini. Tänagi seisavad nad siin meiega koos, nagu teie seisite nende kõrval Helmandis, Bagdadis, Gaos ja mujal,“ lisas ta.

Riigipea pidas oluliseks, et veteranipäev annab Eestile võimaluse meenutada erilise tänu ja austusega neid, kes kodumaad teenides langesid lahinguväljal, kaotasid tervise, tundsid ja tunnevad siiani kaotusevalu langenud kamraadide või pereliikmete pärast. „Iga Eesti inimene võiks leida hetke, et mõelda teenistuses langenutele ja nende lähedastele. See ei lase meil unustada, kui ränk võib olla Eesti vabaduse ja julgeoleku hoidmise hind,“ sõnas president Karis.

„Vabaduse kõrge hind ja selle mõõtmatu väärtus ei ole aja jooksul vähenenud. Me näeme seda iga päev Ukrainas, riigis, mida rohkem kui aasta räsib Venemaa agressioon,“ lausus Vabariigi President.