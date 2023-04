VIIMAKS VABAD! 17 aastat alusetult trellide taga veetnud mehed tunnistati süütuks

Dupree Glass ja Juan Rayford olid vastavalt 17- ja 18aastased, kui nad 2004. aastal vahistati. Los Angelesest põhja pool asuvas Lancasteris asunud eramajas toimus toona tulistamine, kus osales grupp teismelisi. Pihta said kaks inimest, ent nende vigastused polnud tõsised. Ametivõimud jõudsid esialgse uurimise najal järeldusele, et süüdi on just Glass ja Rayford. Kohtuveskid jahvatasid kiiresti ning peagi mõisteti noormeestele 11 mõrvakatse eest 11 eluaegset vanglakaristust. Ent juhtum polnud siiski nii üheselt mõistetav, kui alguses arvati.