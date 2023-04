Juhan Smuuli bareljeefi saatus otsustatud! Kirjanike liit hääletas säilitamise poolt

Teisipäeval kirjutas Eesti Ekspress, et palju aastaid õhus olnud kahtlused, et kirjanik Juhan Smuul ei kirjutanud mitte ainult ülistuslaule Stalinile ja punaokupatsioonile, vaid võttis osa ka oma rahvuskaaslaste küüditamisest, on leidnud lõpuks tõestust.