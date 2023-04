ÕL VIDEO | Kolonel Grosberg: Venemaa uues värbamiskampaanias kasutatakse erinevaid sunnimeetodeid ja see näitab kahte asja

Grosberg ütles, et uudiseid Ukrainast on vähe. Lahingute intensiivsus on olnud madalal tasemel alates aprilli algusest.

„Kui eelnevatel nädalatel on peamine raskuspunkt olnud Vene õhulöökidel, siis ilmastik alates eelmise nädala keskpaigast on olnud selline, mis neid õhulööke ei soosi. Järgnevate nädalate prognoos näitab, et sajab palju vihma ja pilvisus on madal. Ka sel nädalal on teateid, et Dnepri lähikonnas on üleujutatud piirkondi, ehk siis ründetegevus on keeruline ja raskendatud,“ rääkis Grosberg.

Kõige suurema intensiivsusega piirkonnad on samad, mis sügisest saadik. Lõmani-Kreminna suunal on Vene üksused Ukraina positsioonide pihta siduvaid ja häirivaid rünnakuid teinud, aga edu ei ole neid saatnud. Samas piirkonnas on tegev Eesti lähedal Pihkvas baseeruv 76. õhudessantdiviis. Avdijivka ja Marjinka piirkonnas on samamoodi üritatud teha siduvaid rünnakuid, et takistada ukrainlaste ettevalmistusi võimalikuks pealetungiks, kuid ka seal suuremat edu saavutatud ei ole.

Bahmutis on olukord jätkuvalt pinev. „Wagneri ja Vene üksused liikusid nädala jooksul edasi mõned sajad meetrid. Kesklinn peaks olema Wagneri kontrolli all ja on esimesi indikatsioone, et üritatakse edasi tungimist kesklinnas vähendada ja liigutada üksusi ümber selliselt, et veel seal kaitses olevaid Ukraina üksuseid ümber piirata põhja ja lõuna suunast.“

Bahmuti kohta lisas Grosberg, et seni, kuni Ukraina väed on vähimalgi määral linna ametlikes piirides, ei saa öelda, et Bahmut on kaotatud. „Olen siin kordi toonitanud, et linna hoidmisel on olnud erinevaid eesmärke. Alates kaitserajatiste loomiseks Kramatorski ja Slovjanski jaoks kui ka võibolla mõned muud mulle teadmata põhjused. See kindlasti on ukrainlaste plaani osa ja nad hoiavad linna täpselt nii kaua, kui neil selle plaani jaoks vaja on.“

Ilmastik on olnud soosiv pigem kaitsvateks tegevusteks. Õhuvaatlused ja õhurünnakud on madala pilvisuse tõttu keerulised ja järgnev nädal selles osas ilmselt suurt muutust ei too.