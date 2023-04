Aivo Peterson püüab Riigikohtu abil vabadusse pääseda

Kaitsepolitsei pidas märtsis kinni kolm meest, keda kahtlustatakse Eesti vabariigi vastase suhte loomises. Kinnipeetute hulgas oli ka riigikogu valimistel pea 4000 häält kogunud Aivo Peterson, kes oli äsja naasnud Venemaa poolt okupeeritud Ida-Ukrainast, kus viibides edastas ta suhtluskanalite kaudu oma jälgijatele Kremli jutupunkte. Petersoni kaitsja, vandeadvokaat Mati Senkel ütleb, et Tallinna ringkonnakohtu otsus Petersoni mitte vahi alt vabastada, vaidlustatakse Riigikohtus. „Leian, et kuna kohtupraktika karistusseadustiku paragrahv 235-1 osas, mis puudutab muuhulgas selliseid õigusmõisteid nagu välisriigi organisatsioon või välisriigi ülesandel tegutsev isik, on olematu, siis silmas pidades seaduse ühetaolise kohaldamise põhimõtet, peame tõenäoliseks, et Riigikohtul on põhjust meie määruskaebus menetlusse võtta, „ selgitas Senkel. „Ja peamine - ehk õnnestub ka selgust saada küsimuses, kas tegevus rahu nimel ning heanaaberlike suhete loomisel erinevate riikide vahel ,on ikka kuritegu.“

Senkel on märkinud, et Petersoni enda sõnul on tema eesmärk olnud Eesti-Vene suhete parandamine. Praegust protsessi näeb Peterson advokaadi sõnul poliitilise protsessina, ennast peab aga poliitvangiks.