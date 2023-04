SÕJAKOKKUVÕTE | Salapärane sähvatus Kiievi kohal

„Ukraina õige koht on NATOs,“ ütles peasekretär Jens Stoltenberg Kiievis ühisel pressikonverentsil Volodõmõr Zelenskõiga. Ukraina president avaldas omakorda lootust, et saab liitumiskutse juulis.

Kolmapäeva hilisõhtul võis Ukraina pealinna kohal korraks märgata seletamatut valgussähvatust. Ukraina võimud aga rahustasid rahvast: tegemist oli vaid looduse, õigemini kosmose vaatemänguga. Algselt arvasid nad, et maale kukkus NASA satelliit – mis pidanuks kolmapäeval ka plaanipäraselt juhtuma, ent USA kosmoseagentuur kinnitas, et nende satelliit tiirleb veel orbiidil. Ukraina kosmoseeksperdid järeldasid peagi, et sähvatus tuli Maa atmosfääri sisenenud meteoriidi plahvatusest.