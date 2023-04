JUHTKIRI | Kasvab üldine silmakirjalikkus ja mentaliteet: mõisa köis, las lohiseb. Ainult et mõis, see oleme meie kõik

Uhked masinad on riigikogulastele alati ja eriti meeldinud. Kohe nii hirmsasti, et auto liisimine kuluhüvituste eest läks moodi juba aastate eest. Kes kallima ja võimsama auto hankis, see end uhkemana tundis, sest valijatega on ju vaja kohtumas käia. Või siis elukaaslasele anda.

Parlamendi koosseisud on vahetunud, aga see mentaliteet pole muutunud, nagu näha. Ametist lahkuva riigikogu liikmetest võtsid paljud oma volituste viimasel õhtul autol tööandja ehk rahva raha eest veel paagi kütust kuhjaga täis. Õigus neil seda teha ju oli, otseselt varguses süüdistada ei saa, aga vastiku maitse jätab suhu. Rekord oli 243 liitrit 31. märtsil 340,61 euro eest. Mäherdune paak pidi sellel autol olema!

Suuremat sorti maastur võtab tänapäeval kuni kümme liitrit sajale, väiksem hübriid kaks ja pool korda vähem, teised sinna vahepeale (kui just rekaga ei sõida). 240 liitri kütusega saab järelikult sõita laias laastus 25 00–10 000 kilomeetrit. Sellega jõuab ikka hea mitu ringi Eestile peale teha. Oli see soov viimasel hetkel veel valijaid tänada? Tõstetakse läbi autoakna sõidu pealt kaabut, sest peatumiseks aega ju pole?

Tegelikult aga on mõru maik ka üsna roiskunud mekiga. Riigikogulased kui rahva parimad pojad ja tütred peaksid eeskujuks olema lisaks eetikale ka rohelises mõtlemises – linnad autovabaks, vähem saastamist (sh heitgaasidega) ja kõik see muu jutt. Kuid siingi näivad asjad käivat nagu kirikuisade aastasadu vanas ütluses: käige minu sõnade, mitte tegude järgi. Usaldus oma riigi vastu see ei kasvata. Pigem kasvab siin üldine silmakirjalikkus ja mentaliteet: mõisa köis, las lohiseb. Ainult et mõis, see oleme meie kõik.