AUSAST ÜLESTUNNISTUSEST SULASELGE VASSIMISENI: endised rahvasaadikud põhjendavad tankimissprinti

Kui Õhtuleht uurib endistelt riigikogulastelt, miks oli vaja mõni tund enne saadikuvolituste lõppemist autodel paagid triiki täis panna, kostub vastuseks keerutamist, aga ka nii mõnigi aus ülestunnistus. Näiteks tunnistab üks nüüdseks endine riigikogu liige, et tankis „viimasel minutil“ mõlemat autot puhtalt egoistlikul põhjusel. „Täpselt niisugune mõte oligi, et eelviimast päeva kaart kehtib,“ ütleb ta. „90protsendilise kindlusega teadsin, et töösõite enam ei tule.“