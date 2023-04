KATRIN PAUTS | Valimispohmelus ehk Kuidas kirjanik poliitikas ära käis

Viimastel nädalatel on olnud palju juttu valimiskampaania ajal valetamisest. Õieti rääkimata jätmisest. On see tingimata valetamise sünonüüm, kui lihtsurelikule lubatakse suisa mitut hiilgavat kuud ja päikest ning jäetakse targu mainimata, et tasuta elektrit ja muud taevamannat siiski ei saa ja kõik kandikul ulatatud hüved tuleb riigivalitsusel teise käega mujalt tagasi kahmata, on filosoofilise lähenemise küsimus. Kuidas keegi suvatseb vaadata.