Eesti kliimasse disainitud: terrassimööbel MOOD halba ilma ei karda!

MOOD aiamööbli mooduleid on võimalik panna ka murule või liivale ilma, et jalad maa sisse vajuks. Mööblijalad on valmistatud painutatud metallist, need on tsingitud ja pulbervärvitud, et kaitsta jalgu roostetamise eest. Modulaarse disaini tõttu on võimalik hoida välidiivanit erinevates kohtades, nagu murul või liival, ilma et need läbi pinnase vajuksid. Kõik meie valitud materjalid on veekindlad, vetthülgavad või vett läbilaskvad ning neil on kõrgendatud UV-kaitse. Lisaks on need lihtsasti puhastatavad.