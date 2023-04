EMADEPÄEV PEAGI KÄES: Mida kinkida emale või vanaemale?

Kuidas emadepäeva tähistada?

Foto : kaup24

Mida emadepäevaks kinkida?

Kui soovite emale kingituse teha, tasub alustada varakult, et leida just see, mis talle rõõmu pakub. Emadepäevaks sobivaid kinke on palju – need võivad olla nii sümboolsed mälestusesemed kui ka midagi praktilist. Kink emale võib olla väike armas meene või midagi konkreetset, mis talle meeldib ja mida ta on pikka aega soovinud. Valikut tehes tuleb lähtuda sellest, mis just teie ema või vanaema jaoks tähenduslik on.