Tartu rattaringlus katkeb? Ettevõte on makseraskustes

Bewegen Technologies Inc. on Tartu linnale tarninud rattaringluse rattad ja laadimisdokid ning pakub ka rattaringluse infosüsteemi hooldus- ja arendusteenust, ilma milleta rattaringlus igapäevaselt toimida ei saa. Ettevõtte suhtes on Kanadas algatatud saneerimismenetlus, mille käigus on Bewegen teinud Tartu linnale ettepaneku kehtivate lepingute lõpetamiseks ning uutel tingimustel lepingu sõlmimiseks. Pakutud tingimusi ei ole linnal Eesti seaduste kohaselt võimalik aktsepteerida. Kehtiv leping kestab 2024. aasta juunini.

Linn on pidanud Bewegeniga läbirääkimisi koostöö jätkamiseks, kuid kahjuks ei saa hetkel välistada ka olukorda, kus Bewegen Technologies Inc. otsustab kehtivaid lepinguid mitte austada ja rattaringluse teenuse pakkumisest õigusvastaselt ja ühepoolselt loobuda. Samuti võib Bewegeni algatatud saneerimismenetlus kasvada üle pankrotimenetluseks ja siis lõpetatakse linnaga sõlmitud lepingud pankrotimenetluse käigus. Mõlemal juhul on võimalik ka Tartu rattaringluse teenuse lühiajaline katkemine.

Tartu abilinnapea Raimond Tamm ütles, et rattaringluse jätkuv toimimine on Tartu jaoks väga oluline ning see jääb Tartusse hoolimata Bewegeni edasisest tegevusest. „Oleme suhelnud Bewegeni esindajatega ning püüdnud leida võimalusi koostöö jätkamiseks vähemalt kehtiva lepingu lõpuni. Oleme aga valmistunud ka selleks, et Bewegen tõesti lõpetab linnale teenuse pakkumise. Tartu jätkab rattaringluse teenuse pakkumist ka siis, kui Bewegen ei ole enam linna koostööpartner,“ ütles Tamm.

Tartu linn otsib lahendusi rattaringluse teenuse jätkumiseks viisil, mis toob kaasa võimalikult vähe ebamugavusi rattaringluse kasutajate jaoks. Seda nii koostöös praeguse lepingupartneriga kui ka pärast senise koostöö lõppemist.