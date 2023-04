Sõbralik valimiskampaania. Toomas Asser: „Tänan kõiki, kes hääletasid Rauli ja kes hääletasid Jaagu poolt.“

Kui valimiskomisjon loeb teise vooru otsustavaid hääli, siis on rektorikandidaadid, kes seatud Tartu ülikooli aulas istuma esiritta, rahulikud lõdvestunud. Kõigil jalad pikalt ette sirutatud, Asser ja Eamets jutlevad omavahel, Vilo on süvenenud telefoni. Rektori valimised ei ole mõisa peale mäng ehk nagu Eamets ütleb, „ülikool on nelisada aastat ühes suunas liikunud, keegi ei hakka siin mingeid suuri pööranguid tegema“.