JULM JAHT: Uus-Meremaal kavatseti korraldada kassitapmise võistlus lastele

Metsikute kasside jahtimise võistlus on toimunud Uus-Meremaal juba aastaid. Ehkki kassid on paljude uusmeremaalaste seas populaarseks ja armastatud lemmikloomaks, on metsikud kassid põhjustanud pikaajalisi probleeme – eriti arvestades nende mõju teistele metsloomadele. Näiteks naaberriigis Austraalias ohustavad metsikud kassid enam kui 100 kohaliku liigi ellujäämist. Sisuliselt sama olukord on ka Uus-Meremaal, mistõttu ongi ametivõinud otsustanud korraldada regulaarseid „tapatalguid“.