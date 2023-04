Taanis vahistati kaheksa inimest, keda kahtlustatakse elektribörsiga manipuleerimises

„Meil on tugev kahtlus, et töötajad on saanud turumanipulatsiooniga ebaseaduslikku kasumit sadade miljonite eest,“ ütles pressiteates Sasha Nielsen erikuritegude uurimise üksusest.

Taani kliima-, energia- ja varustusminister Lars Aagaard kommenteeris: „On selge, et see on tõsine juhtum, kui Taani energiaettevõtte kaheksa töötajat on vahistatud ja neile esitatakse süüdistus turumanipulatsioonis.“