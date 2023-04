Suri rännumees ja „esimese põlve hipi“ Aare Loit

„Meie armastatud sõber, Tallinna esimese põlve hipi, rännumees ja otsija ning „Nõukogude hipide“ peategelane Aare Loit alias Babai on Maalt lahkunud. Kuigi ta väitis juba aastaid tagasi, et tänapäeval ei pea ta reisimiseks üldse oma keha liigutama, on täiesti võimalik, et nüüd naudib ta suurt rännakut, galaktikatevahelist reisi ilma inimkehastuseta. Pool sajandit tagasi põgenes ta nõukogude igapäevareaalsusest, tehes pikki reise NSV Liidu piires Kesk-Aasiasse ja Kaug-Itta, otsides vaimset varjupaika ja sidet loodusega. Kokku sõitis ta autostopiga koguni 2,5 korda ümber maakera – loomulikult kõik NSV Liidu piirides. Ta oli keskne kuju Tallinna hipimaastikul ja kindlasti üks võtmeisikuid, kes meie uudishimu selle filmi tegemisel juhtis,“ kirjutab filmimeeskond sotsiaalmeedias. „Imelisi rännakuid ja pehmeid maandumisi, kallis Aare! Sind hakatakse igatsema.“