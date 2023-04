VIDEO | Kaja Kallas inimestele, kes nimetavad teda valetajaks: mina räägin väga ausalt nendest asjadest

„Tähtis on see, et investeeriksime Eesti julgeolekusse. Selles olid kõik ühte meelt. Riigikaitseinvesteeringud kolme protsendi peale on just selle pärast vajalikud, et me oleme 32 aasta kõige keerulisemas julgeolekuolukorras ja me peame kaitsekulutusi tõstma. See ei saa tulla kuskilt laenudest ega välismaa onude käest. See peab tulema meie enda rahakotist,“ ütles Kallas. See on selleks, et see sõda siia kunagi ei jõuaks.

„Eesmärk ei ole vaenlast rünnata, vaid võtta ära meie vaenlaselt tahe meid rünnata. Selle jaoks peame neid investeeringuid tegema, sest ilma iseseisvuseta ei ole meil ühtegi muud küsimust ka arutada, sest eelarve pannakse kokku juba kuskil mujal meie eest,“ lisas Kallas.

Raha leidmiseks tulebki tõsta maksubaasi. „Põhimõtteliselt võib seda tulu- ja käibemaksutõusu nimetada ka riigikaitsemaksuks. Sisuliselt ta seda ju on. Selge on see, et ükskõik, kuna või kuidas sa selle välja ütled, inimestele sa seda meeldivaks igal juhul ei tee,“ nentis Kallas. „Aga kui vaatate nendesse numbritesse sisse, siis kogumis see mõju inimestele ei ole tegelikult väga suur. Koos me saame nendest asjadest üle.“

Delfi ajakirjanik uuris, mida ütleks Kallas inimestele, kes nimetavad teda valetajaks ja tunnevad end petetuna tänases olukorras.

„Opositsiooni roll on alati kritiseerida ja tõepoolest on mindud väga jõulisteks on mindud nende ütlustega, sest arusaadavalt maksutõus ei meeldi kellelegi. See on väga lihtne vili noppida, et seda pahameelt üles kütta. Mina olen küsinud ka, et kui näiteks Keskerakond, kes hetkel meeleavaldust korraldab, nende valimisprogramm maksis 4,2 miljardit. See on rahandusministeeriumi hinnang. Versus näiteks Reformierakonna valimisplatvorm, mis maksis 1,3 miljardit. Arvestades, et teeme koalitsiooni, siis kõike sealt niikuinii ellu ei vii. Siis mina küsiks nende käest... 4,2 miljardit. Iga päev te annate riigikogus sisse uusi eelnõusi, mis suurendavad riigi kulutusi. Kust. Teie. Selle. Raha. Võtate? Vastake sellele küsimusele,“ seletas Kallas.

„Ei, mina ei ole valetanud. Vastupidi, mina räägin väga ausalt nendest asjadest. Kui te vaatate seda ühte meemi, mida ette heidetakse, siis 26. oktoobril ütles Moonika Helme nii: “Räägime nüüd maksudest ja teie valitsuse poolt plaanitavatest maksutõusudest.„ 26. oktoobril oli see valitsus, mis oli, ja ma sain vastata ainult selle valitsuse kohta. Ma ei saa vastata ühegi teise valitsuse kohta tulevikus,“ rõhutas Kallas.

Kallas arutles, et kui sellised asjad kehtivad igavesest ajast igavesti, siis kust läheb piir.