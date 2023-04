VÕLG ON VÕÕRA OMA! Ene Pajula: mammi-suguse vanainimese meelest pidi küll siililegi selge olema, et maksutõusust ei pääse

Ja nii on arvanud ka meie targad esivanemad. Eesti avalik elu on viimasel ajal olnud nii rappuv ja jõnkslev, et ainult üks asi on kindel – igav juba ei hakka. Ausalt öeldes, mammi ei teagi, kas selles olukorras naerda või nutta. Igatahes ei mäleta ta kogu taasiseseisvumisajast ühtki korda, kus valitsus oleks juba enne ametisse astumist auklikuks lastud.