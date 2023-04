Politsei uurib porno levitamist koolis

Juhtum leidis aset Lääne-Virumaa Vasta mõisakoolis, kus e-kooli konto kaudu saadeti õpilastele ja lastevanematele pornovideo link. Direktor Silva Kiili on Delfile öelnud, et kool otsustas esitada politseisse avalduse, sest kahtlustatakse, et keegi sai kätte õpetaja parooli. Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Pirjo Neissaare sõnul on politseile laekunud süüteoavaldus, mille alusel on politsei alustanud kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb arvutisüsteemile ebaseaduslikult juurdepääsu hankimise eest kaitsevahendi kõrvaldamist või vältimist. Rakvere piirkonnagrupi grupijuht Kristi Ris ütleb, et juhtumist Vasta koolis sai politsei teada meedia vahendusel, misjärel võeti ise koolipersonaliga asjaolude väljaselgitamiseks ühendust.